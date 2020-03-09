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بريطانيا تسجل 46 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:11 م
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بوابة الفجر
الفجر
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سجلت المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الإثنين، 46 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 319 حالة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويذكر أن بريطانيا، قد أعلنت يوم أمس الأحد، أنها سجلت ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا.

وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

تم اكتشاف COVID-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بريطانيا COVID-19

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