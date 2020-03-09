بريطانيا تسجل 46 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا"





سجلت المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الإثنين، 46 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 319 حالة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.





ويذكر أن بريطانيا، قد أعلنت يوم أمس الأحد، أنها سجلت ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا.



