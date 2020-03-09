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جهاز مدينة مايو يبيع 18 محل وصيدليتين ومخبز بـ 18 مليون جنيه

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:58 م
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جلسة المزاد
جلسة المزاد
الفجر الاقتصادي
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قال المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بإنه تم بيع 18 محلاً تجارياً وصيدليتين ومخبز بلدى فى جلسة مزاد علنى بعدة مناطق بالمدينة، بإجمالى استثمارات 18 مليون جنيه، وذلك فى إطار زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وأوضح  همام، أن المحال والصيدليتين والمخبز بمناطق، سوق المجاورة 33، والوحدتين المركبتين ( 3 ، 4 ) و ( 11 ، 12 ) بامتداد المدينة، والسويقتين (2،1) بمنطقة الـ  90 فداناً، وسوق منطقة الـ120 فداناً، وسوق منطقة الـ52 فداناً، والسوق الرئيسية بالإسكان الاجتماعى 3، ومحور الأراضى بمناطق الإسكان الاجتماعى، وسوق منطقة الإسكان العائلى بالمدينة.

وأشار همام، إلى أن جلسة المزاد حضرها ممثلون عن عدة جهات لتحقيق الشفافية والمنافسة بين المتزايدين، والحصول على أعلى سعر، مؤكداً حرص الجهاز على  تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة، وخاصة سكان مناطق الإسكان الاجتماعى.​
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مدينة 15 مايو مخبز بلدي صيدليات للبيع المدن الجديدة

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