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ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:51 م
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ميدفيست السينمائي
ميدفيست السينمائي
أحمد رمضان متولي
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احتفالًا بـاليوم العالمي للمرأة، شارك ملتقى ميدفيست السينمائي الدولي في احتفالية نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ذلك بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ليعرض الملتقى سلسلة من الأفلام القصيرة التي تستعرض المعاناة التي تتلاقاها المرأة في المجتمعات العربية، في محاولة لتسليط الضوء على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة والحد من العنف تجاهها.

 

وخلال الحفل ألقى الأعلاميان رامي رضوان وناردين فرج كلمتهما فيما يخص المرأة والعنف المُمارس ضدها وضرورة المساوة بينها وبين الرجل، بجانب الطبيبة جيداء مكي أستاذة الطب النفسي والعصبي، والمخرج تامر عشري، ليؤكدا أهمية التناول السينمائي للعادات والتقاليد التي تطول المرأة والمجتمع، ودور السينما التوعوي في طرح القضايا المجتمعة النفسية والاجتماعية.

 

يستعد ملتقى ميدفست الدولي لإطلاق دورته الرابعة ليتطرق إلى اللحظات المؤثرة في حياة الأطفال وتباعياتها العامة على حياة البالغين موضوعًا ليتناوله في الفترة ما بين 12 وحتى 15  مارس المقبل بسينما زاوية تحت عنوان لحظات ، وهى عن "لحظات" بتساهم في تشكيل حياتنا. رحلة من خلال الأفلام القصيرة: الروائية والوثائقية والرسوم متحركة والفنون البصرية والتجريبية تربط بين الفن من خلال عدة لحظات تمر في حياتنا كالصور منها لحظات طفولة، لحظات اكتشاف، لحظات قوة، لحظات مرض، لحظات صمود وتواصل.

 

ويضم المهرجان ٣٠ فيلم من 18 دولة، ٢٧ فيلم قصير و ٣ أفلام طويلة، تم اختيارهم من خلال لجنة من الفنانين تضمنت  تضمنت مدير التصوير  أحمد المرسي، دكتورة سارة ولسن، دكتور مها عماد الدين، نادين إيميل، دكتور خالد علي لعرضها في الفترة ما بين 12 وحتى 15 مارس، ذلك بجانب تنظيم البرنامج الموازي الذي يتضمن ١٣ ورش عمل للأطباء و الفنانين و الجمهور العام وعروض افلام لخلق مساحة من التواصل بين الأطفال وأولياء الأمور ويديرها أخصائيون نفسيين وأطباء وفنانون ويقٌام في نفس فترة المهرجان في المركز الثقافي الالماني و ستوديو عماد الدين.

ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة
ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة
ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة
ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة
ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة
ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة
ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة
ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة
ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة
ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـاليوم العالمي للمرأة
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