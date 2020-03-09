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مدير الشئون المعنوية الأسبق: مصر تعيش في أمان بفضل شهدائها

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:47 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه لولا الشهداء لما كانت مصر تعيش في الأمان الذي نعيشه حاليًا، مشددًا على ضرورة تقدير الشهداء وأسرهم، معربًا عن إعجابه الشديد بجلوس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أبناء الشهداء عقب صلاة العيد لتقديم هدية العيد لهم؛ للتشديد على أن الدولة تريد التأكيد على اهتمام مصر بهم.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن أبطالنا في سيناء يتصدوا للسيارات المفخخة ويضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ المصريين وباقي الأفراد، مشددًا على أن الجيش المصري عظيم يحب وطنه وأرضه، وولاده يخافوا على هذا الوطن.

وتابع مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن عقيدة الجيش المصري النصر أو الشهادة، معقبًا: "مصر محدش هياخدها مننا ولا هيذلها طول ما فيها أولادها وأبنائها الوطنيين".
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