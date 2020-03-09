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يوفنتوس يتصدر الدورى الايطالى بعد فوز ثمين على إنتر ميلان.. شاهد الأهداف وملخص المباراة (فيديو)

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:41 م
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يوفنتوس والإنتر ميلان
يوفنتوس والإنتر ميلان
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تصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه الثمين على ضيفه الثقيل إنتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، وجمعت المباراة فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان أمس الأحد 8 مارس 2020 على ملعب استاد "يوفنتوس آرينا" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بدون جماهير

وفي مشهد محزن، كان ملعب "يوفنتوس آرينا" خالي تمامًا من الجماهير، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في إيطالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ملخص مبارة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

أحرز اليوفي الهداف الأول عن طريق نجمه آرون رامسي لاعب وسط الفريق، من خلال تسديدة مباشرة في مرمى الإنتر في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وعزز اليوفي انتصاره بهدف ثاني عن طريق نجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بمرواغة احترافية ومن ثم تسديدة تسكن الشباك في الدقيقة 67.

رونالدو يححقق رقم قياسي جديد

وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا في مباراة الأمس، حيث خاض مباراته الاحترافية رقم 1000 مع كل الأندية التي احترف بها، بالإضافة إلى منتخب بلاده.

ترتيب يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تربع اليوفي على عرش الدوري الإيطالي برصيد 63 من 26 مباراة، بـ 20 فوز وثلاثة تعادلات و3 خسائر، بينما يأتي فريق إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 26 مباراة، بـ 19 فوز و6 تعادلات و3 هزائم.

أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

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