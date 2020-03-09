وزارة التعليم العالي تعلّق المهمات والتربصات الخارجية بسبب 'الكورونا'

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل كافة المهمات والتربصات بالخارج لكل الطلبة والأساتذة والباحثين وموظفي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إشعار آخر.





وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم الإثنين 09 مارس 2020، أنّه يشترط الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة عند الضرورة القصوى للمهمات، وذلك في إطار التوقي من فيروس 'كورونا'.





وقد جاء نصّ بيان الوزارة، كالتالي



