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وزارة التعليم العالي تعلّق المهمات والتربصات الخارجية بسبب 'الكورونا'
الإثنين 09/مارس/2020 - 03:25 م
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مروى الجلاصي
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل كافة المهمات والتربصات بالخارج لكل الطلبة والأساتذة والباحثين وموظفي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إشعار آخر.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم الإثنين 09 مارس 2020، أنّه يشترط الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة عند الضرورة القصوى للمهمات، وذلك في إطار التوقي من فيروس 'كورونا'.
وقد جاء نصّ بيان الوزارة، كالتالي
"تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه في إطار التوقي من فيروس الكرونا الجديد COVID-19، تؤجل إلى إشعار لاحق كافة المهمات والتربصات بالخارج لكل الطلبة والأساتذة والباحثين وموظفي التعليم العالي والبحث العلمي... وعند الضرورة القصوى للمهمات يشترط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي... علما وانه يخضع وجوبا كافة العائدين من المناطق الموبوءة إلى الحجر الصحي وفق إجراءات وزارة الصحة".
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