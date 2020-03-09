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والد شهيد الدرب الأحمر: اهتمام الدولة بنا فاق الحدود

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:30 م
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علي هلال
علي هلال
رقية جمال
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قال اللواء علي هلال، والد الشهيد رامي هلال شهيد حادث الدرب الأحمر، إن القيادة بالكامل والرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتمين جدًا بأسر الشهداء، ويقدمون كل خير لهم ويحافظون عليهم، وهناك اهتمام كبير بأبناء الشهداء بشكل خاص.

وتوجه "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، بالشكر للرئيس السيسي، على العمل الهائل الذي يقوم به، منوهًا بأن الرئيس السيسي، صاحب موهبة وكاريزما خاصة منحها الله له، تجعله يفكر تفكير حكيم وعاقل ومتزن.

وتابع والد الشهيد رامي هلال، أن اهتمام الدولة بالكامل بشأن أسر الشهداء وتكريم الشهداء فاق الحدود، موضحًا أن نجله كان يعمل بالأمن الوطني، ووزير الداخلية بنفسه يتابع ما يخص أسرته بنفسه، ويتم عمل اجتماعات لهم للتعرف على مطالبهم، ويقوم بإنهاء مطالبهم وخدماتهم بشكل فوري، مشددًا على أن تكريم الشهداء ليس لحظي، وإنما هو اهتمام على مدار العام، مناشدًا المصريين بالوقف خلف القيادة السياسية وتقديم عملهم بطريقة متميزة.
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