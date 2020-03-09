والد شهيد الدرب الأحمر: اهتمام الدولة بنا فاق الحدود

قال اللواء علي هلال، والد الشهيد رامي هلال شهيد حادث الدرب الأحمر، إن القيادة بالكامل والرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتمين جدًا بأسر الشهداء، ويقدمون كل خير لهم ويحافظون عليهم، وهناك اهتمام كبير بأبناء الشهداء بشكل خاص.





وتوجه "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، بالشكر للرئيس السيسي، على العمل الهائل الذي يقوم به، منوهًا بأن الرئيس السيسي، صاحب موهبة وكاريزما خاصة منحها الله له، تجعله يفكر تفكير حكيم وعاقل ومتزن.



