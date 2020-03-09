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قيادات "الوفد" تحيي ذكرى ثورة 19 بزيارة ضريح سعد زغلول

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:16 م
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الوفديون
الوفديون
عبداللطيف هيبة
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شارك عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، اليوم الاثنين، في إحياء الذكرى 101 لثورة 1919.

وتوافد الوفديون وشباب بيت الأمة، من جميع المحافظات على ضريح سعد باشا زغلول، في منطقة وسط البلد.

وحمل المشاركون أعلام حزب الوفد، مرددين هتافات: "عاش الوفد ضمير الأمة".
  
وأحيا الذكرى، النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وفيصل الجمال، أمين الصندوق، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، والنائب محمد عبده، نائبا رئيس الحزب، وجمال شحاته أمين الصندوق المساعد، ومحمد فؤاد وكاظم فاضل، وأنور بهادر.

كما حضر عصام الصباحي، السكرتارية العامة المساعدة، والمهندس حسين منصور، ومحمود سيف النصر، أعضاء الهيئة العليا، وأمل رمزي وولاء الصبان، مساعدتا رئيس الحزب، والنائب الوفدي عبد السلام الشيخ، وشريف عارف رئيس اللجنة النوعية للإعلام، وسامي سرحان رئيس اللجنة النوعية للثقافة والفنون، وعضوات اتحاد المرأة الوفدية، وشباب الوفد من مختلف المحافظات.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في إحياء ذكرى ثورة 1919، التي أسست الدولة المصرية، وزرعت الوحدة الوطنية في نفوس الشعب المصري.

وأكد الحضور أن حزب الوفد، تحت زعامة المستشار بهاء الدين أبو شقة يحرص على السير بنهج زعماء الوفد، وتطبيق مبادئه وثوابته المتمثلة في الديمقراطية والوقوف إلى جوار الشعب المصري خاصة الطبقات الكادحة.
قيادات "الوفد" تحيي ذكرى ثورة 19 بزيارة ضريح سعد زغلول
قيادات "الوفد" تحيي ذكرى ثورة 19 بزيارة ضريح سعد زغلول
قيادات "الوفد" تحيي ذكرى ثورة 19 بزيارة ضريح سعد زغلول
قيادات "الوفد" تحيي ذكرى ثورة 19 بزيارة ضريح سعد زغلول
قيادات "الوفد" تحيي ذكرى ثورة 19 بزيارة ضريح سعد زغلول
قيادات "الوفد" تحيي ذكرى ثورة 19 بزيارة ضريح سعد زغلول
قيادات "الوفد" تحيي ذكرى ثورة 19 بزيارة ضريح سعد زغلول
قيادات "الوفد" تحيي ذكرى ثورة 19 بزيارة ضريح سعد زغلول
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الكلمات المفتاحية

حزب الوفد ثورة 19 الوفد أعلام الوفد

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