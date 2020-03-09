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نائب محافظ الإسكندرية: تدريب 500 مسئول على التوعية بكورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:13 م
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اللقاء
اللقاء
دينا حسن- محمد رجب
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أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، نائبة محافظ الإسكندرية، عقد ورشة تدريبية توعوية حول فيروس كورونا المستجد ونظمتها محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، بمبنى الديوان العام.

وقالت في تصريحات اليوم الاثنين: إن الورشة دربت 500 فرد من المسئولين بإدارات الإعلام والتربية السكانية وإدارة التثقيف الصحي بجميع مناطق مديرية الشئون الصحية بالمحافظة. 

وأضافت أن الورشة تضمنت التعريف بالفيروس، وطبيعة انتقاله وطرق الوقاية وإجراءات وزارة الصحة وكيفية توصيل المعلومة الصحيحة البسيطة للمواطنين عن الفيروس.

وأوضحت أنه شارك في الورشة التدريبية أعضاء من مراكز معلومات التنمية المحلية التابعين للمحافطة، وذلك تمهيدا للحملة التوعوية الكبرى التي ستطلقها محافظة الإسكندرية بتوجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوعوية المواطنين علي مستوي المحافظة، مؤكدة أن هناك متابعة دورية للتقارير التي يعدها هؤلاء المتدربين.

وجاء ذلك خلال تنظيم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "تحليل وضع فيروس كورونا: التحكم في العدوى".

وحضر اللقاء الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة أمل الصحن، عميد المعهد.

كما حضر الدكتور فهمي شارل، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني والمحليات ونواب مجلس الشعب.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمة مراكز المعلومات محافظ الإسكندرية كورونا الصحة العالمية

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