إستعمال القوة العامة لإجبار مواطن على الالتزام بالحجر الذاتي

تمّ اليوم الاثنين 09 مارس 2020، اجبار مواطن أصيل جهة بومرداس التابعة لولاية المهديّة، على الإتزام بالحجر الصحّي الذّاتي بالقوّة العامّة، وفق ما نقلته موزاييك.





وقد تمّ الاشتباه في اصابة 29 شخصا بفيروس 'كورونا' في المنطقة، ويشتبه في تعرّضهم للعدوى عن طريق الحالة الثانية التي أكدت وزارة الصحة حملها للمرض.





وقامت الوزارة باجراء الفحوصات اللازمة لزوجة وابن المصاب الثاني أمس الأحد، فيما تمّ أخذ عيّنات لـ27 آخرين من بينهم طبيبه الخاص و بعض أقاربه.