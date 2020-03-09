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روسيا تعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في موسكو

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:37 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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 سجل الفريق المختص بمكافحة عدوى فيروس كورونا في روسيا 3 حالات إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الماضية في موسكو.

 

وأعلن الفريق المختص بمكافحة عدوى فيروس كورونا، اليوم الاثنين، في بيان أن جميع المصابين كانوا قد زاروا إيطاليا في الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أنه تم وضعهم تحت الحجر الصحي.

 

وقال الفريق، إنه تم تحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين، ويتم اتخاذ إجراءات لوضعهم تحت الإشراف الطبي، وإجراء الفحوصات اللازمة.

 

وسجلت السلطات الروسية إلى الآن، 20 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينهم موانين صينيين و17 روسي عائدين من إيطاليا، بالإضافة إلى مواطن إيطالي.

 

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر في أواخر ديسمبر الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

 

 

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الكلمات المفتاحية

عدوى كورونا روسيا حركة كثيفة

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