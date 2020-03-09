Advertisements
Advertisements
Advertisements

شؤون الحرمين: غسل صحن الطواف وتعقيمه 3 مرات بسبب "كورونا"

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
تحرص رئاسة شؤون الحرمين على غسل وتعقيم صحن المطاف ومداخله 3 مرات ما بين صلاة العشاء والفجر، بطريقة مركزة.

يأتي ذلك حرصًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام، وضمانا للقضاء على جميع الفيروسات والمكروبات المنتشرة على الأرض وأسطح الأدوات المستخدمة داخل صحن المطاف.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تعمل الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلةً في إدارة التطهير والسجاد بغسل وتعقيم وتعطير صحن المطاف سبع مرات يوميًا، 3 مرات منها تكون خلال الفترة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر حيث تبدأ عملية الغسل الأولى بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة يقوم بها (140) موظفًا وعامل نظافة موزعين على العديد من المهام، والتي تبدأ برفع السجاد من الأماكن المخصصة للصلاة، والمشايات البلاستيكية المخصصة للمرات لتنظيفها وتعقيمها، ثم تُغسل مداخل الصحن وأرضيته وتعقم وتعطر بطريقة مركزة كما تتم عملية غسل وتعقيم جميع الأدوات المستخدمة في صحن المطاف، التي من بينها دواليب المصاحف، والحواجز الأمنية، ودرابزين السلالم، التي تضمن تعقيمها 100 %، ثم يعاد فرش السجاد والمشايات البلاستيكية ليتم التأكد من نظافتها وتعقيمها وتعطيرها وتنتهي هذه العملية منتصف الليل، لتعاد عملية الغسيل والتعقيم والتعطير مرتان بنفس الآلية الأولى لتنتهي أخر عمليه قبل موعد صلاة الفجر بساعة.

فيما تتم عمليات الغسيل الثانية والثالثة للتأكد من ضمان نظافة وتعقيم صحن المطاف، من أجل سلامة قاصدي وزوار المسجد الحرام، وتتم عمليات الغسيل والتعقيم بعناية خاصة، ويركز فيهما على عمليات التعقيم بالرش لعدم وجود زوار داخل صحن المطاف، لتصل عدد عمليات الغسيل والتعقيم سبع مرات موزعه على كامل اليوم يقوم بها حوالي (330) موظفًا وعامل، و(10) مكائن لكل وردية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صحن الطواف شؤون الحرمين تعقيم المساجد

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لمصر على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير برشلونة تنقلب على راكيتيتش

منذ ساعة

زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة نابولي

منذ ساعة و نصف

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

بادجي: اخترت الأهلي في بلد مسلم ونسبة الـ70% تفصلنا عن الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

منذ ساعة و 19 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

30 دقيقة لتنظيف صحن المطاف بالمسجد الحرام

ترويه الدموع.."سجاد الحرم" ورحلة 40 عاماً تزينها أيادٍ سعودية

تساقط المطر على زوار المسجد الحرام وسط أجواء روحانية

4 آلاف فرد لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية

الرئاسة العامة لـ"شؤون الحرمين" تستبدل 1200 سجادة في صحن المطاف

الرئاسة العامة: غسل وتعقيم أرضيات المسجد الحرام 4 مرات يوميا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

10:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status