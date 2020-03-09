أسعار الأسماك اليوم الاثنين 9-3-2020..إستقرار في الأسعار وكيلو الدنيس بـ 170 جنيه





أسعار الأسماك اليوم





إستقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الاثنين 9-3-2020 ووصل سعر كيلو البلطي الي 40 جنيه وكيبو الجمبري مابين 150 و250 جنيه ، حيث سادت أسواق الأسماك حالة من الإستقرار خلال هذه الفترات ، وتسعي مصر الي تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسماك وزيادة المزارع السمكية دون اللجوء الي الإستيراد من الخارج ، حيث يصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.





أسعار الأسماك في الأسواق





سعركيلو البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا.

سعر كيلو البوري بين 70 إلى 80 جنيه

وسجل سعر كيلو السبيط 200 جنيه.

سجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا

سجل سعر كيلو القاروص 160 جنيه

وسجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا.

سعر كيلو الثعابين 200 جنيه.

سعر كيلو المكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري ما بين 150 و250 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.









ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية” في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.





وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.