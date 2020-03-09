تعويضات ووحدات لمتضرري إنشاء الخط الرابع للمترو بالهرم

شكلت محافظة الجيزة، لجان بشارع ترسا لتلقي طلبات المواطنين المنهار عقاراتهم، نتيجة التطوير الجاري بالمنطقة، ليكون بديلًا مروريا لشارع الهرم.





وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الشركة المختصة تقوم بحفر في شارع الهرم لإنشاء الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، وأنها أعلنت التعويضات المادية أو البدائل الأخرى من الوحدات السكنية للمقيمين بالعقارات التى سوف يتم إزالتها.





وقالت محافظة الجيزة إن تلك اللجان متواجدة بمقرها الثابت بشارع ترسا بصفة يومية وتستمر حتي يوم الجمعة الموافق ٢0/3/2020.





ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الأولى والتى بدأت من طريق المريوطية وحتى تقاطع شارع ترسا مع شارع المحولات حيث يعد أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الأهرام.





وكان مجلس الوزراء قد وافق على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الثانية وقد تم تشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمتضررين.



