Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعويضات ووحدات لمتضرري إنشاء الخط الرابع للمترو بالهرم

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:09 م
Advertisements
أحمد راشد
أحمد راشد
Advertisements
شكلت محافظة الجيزة، لجان بشارع ترسا لتلقي طلبات المواطنين المنهار عقاراتهم، نتيجة التطوير الجاري بالمنطقة، ليكون بديلًا مروريا لشارع الهرم.

وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الشركة المختصة تقوم بحفر في شارع الهرم لإنشاء الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، وأنها أعلنت التعويضات المادية أو البدائل الأخرى من الوحدات السكنية للمقيمين بالعقارات التى سوف يتم إزالتها.

وقالت محافظة الجيزة إن تلك اللجان متواجدة بمقرها الثابت بشارع ترسا بصفة يومية وتستمر حتي يوم الجمعة الموافق ٢0/3/2020.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الأولى والتى بدأت من طريق المريوطية وحتى تقاطع شارع ترسا مع شارع المحولات حيث يعد أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الأهرام.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الثانية وقد تم تشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمتضررين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة الجيزة مترو الهرم مترو الانفاق احمد راشد

أخبار تهمك

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بادجي: اخترت الأهلي في بلد مسلم ونسبة الـ70% تفصلنا عن الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لمصر على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ ساعة و نصف

ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة نابولي

منذ ساعة و 9 دقيقة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 7 ساعات

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

جماهير برشلونة تنقلب على راكيتيتش

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الجيزة ملفات النظافة ومخالفات البناء

"مدبولي" يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة الجمع المنزلي للقمامة.. وتطوير شارع "ترسا"

محافظ الوادي الجديد يمنع السيدات العملات بالنظافة من العمل بالشوارع والميادين

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان مشروعى تطوير شارع محمد أنور السادات "ترسا سابقاً"

محافظ الجيزة: استكمال طبقة الرصف وتركيب أعمدة إنارة ليد ونخيل بشارع ترسا‎

محافظ الجيزة: رفع كفاءة طريق المريوطية وتمهيده لبدء أعمال الرصف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

01:41 م

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status