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عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:09 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها على 304 متهمين من حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.

وقضت بالسجن المؤبد لـ 112 متهما والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين والسجن لمدة 15 سنة لـ 7 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ 17 متهما وعاقبت 22 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات والسجن لمدة 5 سنوات لـ 5 متهمين آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 44 متهما والسجن 3 سنوات لـ 6 متهمين وقضت المحكمة ببراءة 80 متهما وانقضاء الدعوي الجنائية لمتهم واحد للوفاة.

تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. 

اعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام 

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره. 

وأقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعه في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين المسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.

كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة. 

وجاءت اعترافات المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب.

عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
عاجل.. أسماء المحكوم عليهم في محاولة اغتيال النائب العام المساعد (مستندات)
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مفتي الجمهورية محمد علي بشر محاكمة طرة علي جمعة طرة المحكمة العسكرية اغتيال النائب لعام المساعد

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