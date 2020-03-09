وزيرة التضامن تفتتح المقر الخدمي لـ"قومي أسر الشهداء والمصابين"

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، المقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بعد انتهاء أعمال التجديدات الخاصة به.

وكان في استقبالها اللواء أركان حرب عبد المنعم حافظ، أمين عام المجلس، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



