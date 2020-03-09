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وزيرة التضامن تفتتح المقر الخدمي لـ"قومي أسر الشهداء والمصابين"

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:02 م
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الافتتاح
الافتتاح
آيات عامر
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افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، المقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بعد انتهاء أعمال التجديدات الخاصة به.

وكان في استقبالها اللواء أركان حرب عبد المنعم حافظ، أمين عام المجلس، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتفقدت الوزيرة، مقر المجلس والمكون من طابقين يضم الأول 3 عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات من أجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز أشعة تحت الحمراء وغرفة للإدارة الطبية وصالة للتأهيل والعلاج الطبيعي، وصالة استقبال مجهزة بشاشات عرض، ومكتب للاستعلامات، ومركز خدمات تحت التطوير.

ويضم الطابق الثاني للمقر، مكتب الأمين العام، وصالة استقبال بنظام النداء الآلي وقاعة اجتماعات ومؤتمرات، وغرفة تحكم، وصالة انتظار، وصالة لكبار الزوار، كما يضم المبنى إتاحة لذوي الإعاقة.

كما تفقدت أيضًا سيارة الإسعاف المجهزة التابعة للمجلس، والتي تستخدم في نقل الحالات المرضية إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم لهم.  
وزيرة التضامن تفتتح المقر الخدمي لـ"قومي أسر الشهداء والمصابين"
وزيرة التضامن تفتتح المقر الخدمي لـ"قومي أسر الشهداء والمصابين"
وزيرة التضامن تفتتح المقر الخدمي لـ"قومي أسر الشهداء والمصابين"
وزيرة التضامن تفتتح المقر الخدمي لـ"قومي أسر الشهداء والمصابين"
وزيرة التضامن تفتتح المقر الخدمي لـ"قومي أسر الشهداء والمصابين"
وزيرة التضامن تفتتح المقر الخدمي لـ"قومي أسر الشهداء والمصابين"
وزيرة التضامن تفتتح المقر الخدمي لـ"قومي أسر الشهداء والمصابين"
وزيرة التضامن تفتتح المقر الخدمي لـ"قومي أسر الشهداء والمصابين"
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وزيرة التضامن وزارة التضامن نيفين القباج التضامن أسر المصابين أسر الشهداء

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