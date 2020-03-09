Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسواق المال في دول الخليج تسجل خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
سجلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وذلك على خلفية انهيار قيمة النفط في خضم انهيار اتفاق «أوبك».

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط، تعرضت سوق المال السعودية «تداول»، الأكبر في المنطقة، لخسائر قاسية؛ حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 9 في المائة، بينما تراجعت قيمة سهم شركة «أرامكو»، عملاق النفط، بنسبة 10 في المائة، وهو مستوى قياسي، لتبلغ 27 ريالًا.

وخسرت «أرامكو» الأحد والاثنين أكثر من 320 مليار دولار من قيمتها، التي باتت تتراوح عند 1.4 تريليون دولار. وكان سهم «أرامكو» قد هبط اليوم إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي وهو 32 ريالًا (8.5 دولار)، لأول مرة منذ إدراج الشركة في البورصة في 11 ديسمبر (كانون الأول) في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ، بقيمة 25 مليار دولار.

وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 10 في المائة، ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها لليوم الثاني على التوالي، بينما سجل مؤشر سوق دبي انخفاضًا بنحو 9 في المائة، ومؤشر سوق أبوظبي تراجعًا بنسبة 8 في المائة.

كما تراجع مؤشر سوق قطر بأكثر من 9 في المائة، وفي عمان والبحرين بأكثر من 4 في المائة.

وجاءت الخسائر على وقع انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنسبة 20 في المائة صباح اليوم، ما يشكل ضربة موجعة لاقتصادات الخليج التي تعتمد على الخام كمصدر رئيسي لإيراداتها.

وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس 30 دولارًا صباح اليوم، وبرميل برنت 33 دولارًا.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف «أوبك+»، أخفقت في التوصل الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام، بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام، على خلفية انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

واقترحت «أوبك» على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضًا جماعيًا إضافيًا بـ1.5 مليون برميل يوميًا، حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تم التوصل إليه عام 2017 للحفاظ على أسعار مستقرة، في سوق تشهد فائضًا في الإنتاج؛ لكن روسيا رفضت ذلك.

وخفضت المملكة سعر بيع النفط الخام لشهر أبريل (نيسان) لزبائن آسيا بنحو 6 دولارات للبرميل مقارنة بمارس، و7 دولارات للولايات المتحدة، وبين 6 إلى 8 دولارات لأوروبا الغربية ومنطقة البحر المتوسط؛ حيث تبيع روسيا جزءًا كبيرًا من إنتاجها النفطي.

منذ مطلع 2017 تعهدت دول «أوبك+» بأن تخفض الإمدادات في السوق بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًا، بهدف رفع الأسعار. وفي ديسمبر زاد الكارتل العدد 500 ألف برميل يوميًا.

لكن تدابير جديدة أكثر صرامة باتت ضرورية؛ إذ تعاني الإيرادات النفطية خصوصًا من تباطؤ سريع فرضه وباء «كورونا» (كوفيد – 19) على الاقتصاد الصيني، أول مستورد عالمي للنفط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا خسائر الخليج اقتصاد أسوا أرامكو

أخبار تهمك

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

منذ أقل من ساعة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة نابولي

منذ ساعة و 8 دقيقة

جماهير برشلونة تنقلب على راكيتيتش

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 11 ساعة

بادجي: اخترت الأهلي في بلد مسلم ونسبة الـ70% تفصلنا عن الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق لمصر على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

زين الدين زيدان.. الصنايعي الذي يقبل السقوط

منذ ساعة و 17 دقيقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع حادّ لأسعار النفط في تعاملات اليوم

النفط يتعافى عند التسوية مع صعود أسواق المال فى نهاية التعاملات

الكويت تخالف الاتجاه العام لمنظمة "أوبك" وترفع الانتاج النفطي في نوفمبر الماضي

أسعار النفط تتراجع عند تسوية التعاملات مع ارتفاع المخزون الأمريكي

زيادة أسعار النفط العالمي بعد إعلان خطة "أوبك"

تراجع المخزون الأمريكي يرفع أسعار النفط 1 %

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:27 ص

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

08:14 ص

صداع جديد لسيتين.. غياب نجم وسط برشلونة عن مباراة نابولي

01:41 م

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status