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ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري في المرج

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:53 م
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المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، لحيازته سلاح ناري وعدد من الطلقات بالمرج.

البداية عندما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج، ضبط "ر.س.ح"، 29 عاما، عاطل، ومقيم عزبة كمال رمزي دائرة القسم، حال استقلاله السيارة رقم "ع ي س 562"، بشارع مؤسسة الزكاة، دائرة القسم، وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية عيار 7.62×39مم "مطموسة الأرقام"، 22 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

قسم المرج سلاح ناري بوابة الفجر النيابة العامة المرج الفجر

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