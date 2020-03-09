ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، لحيازته سلاح ناري وعدد من الطلقات بالمرج.





البداية عندما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج، ضبط "ر.س.ح"، 29 عاما، عاطل، ومقيم عزبة كمال رمزي دائرة القسم، حال استقلاله السيارة رقم "ع ي س 562"، بشارع مؤسسة الزكاة، دائرة القسم، وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية عيار 7.62×39مم "مطموسة الأرقام"، 22 طلقة من ذات العيار.





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.





تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.