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القومي لتنمية الطفولة يشارك في ملتقى التوظيف السابع بجامعة القاهرة

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:02 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
آيات عامر
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شارك البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات ملتقى التوظيف السابع لكلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك بحضور ممثلين عن بنك ناصر الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، وعدٍد من الحضانات والمؤسسات التربوية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت دينا عبد الوهاب مستشار وزير التضامن لتنمية الطفولة المبكرة، علي أن الوزارة تقوم بدور هام لضمان جودة الخدمات المقدمة في مرحلة الطفولة المبكرة، ويستهدف البرنامج تطوير ٥٥٠ حضانة في ٧ محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر) ويعمل بمكونات رئيسية كتنمية البيئة المحيطة بالطفل لتوفير مناخ داعم له والتوسع في أعداد الحضانات لزيادة نسبة الالتحاق بها.

وتابعت: كما تعمل الوزارة على ميكنة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وإنشاء قاعدة بيانات جيوجرافية لدور الحضانة على مستوى المحافظات المختلفة، وبناء قدرات العاملين بالحضانات وتنفيذ برامج توعوية للأهالي، كما تعمل على تعديل اللائحة المنظمة لعمل الحضانات في مصر. 

من جانبه، أشاد شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي؛ بالجهود التي تبذلها وزارة التضامن لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال تنفيذ قروض حضانتى لتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي، وذلك من خلال تخصيص مبلغ ٥٠ مليون جنيه للبنك لتمويل وإنشاء وتطوير الحضانات من خلال قروض حسنة تتراوح قيمتها ما بين ٢٠ ألف وحتى ٥٠٠ ألف جنيه. 

وأشار فاروق إلى أن القرض بدون فوائد وإنما بمصاريف إدارية نسبتها 5% تخصم مقدمًا مرة واحدة، مُشترطًا ألا يقل سن العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة فى نهاية فترة التمويل من أجل مساعدة الشباب في تحقيق مشاريعهم الخاصة وخلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة بوجه عام. 

جدير بالذكر أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة.

القومي لتنمية الطفولة يشارك في ملتقى التوظيف السابع بجامعة القاهرة
القومي لتنمية الطفولة يشارك في ملتقى التوظيف السابع بجامعة القاهرة
القومي لتنمية الطفولة يشارك في ملتقى التوظيف السابع بجامعة القاهرة
القومي لتنمية الطفولة يشارك في ملتقى التوظيف السابع بجامعة القاهرة
القومي لتنمية الطفولة يشارك في ملتقى التوظيف السابع بجامعة القاهرة
القومي لتنمية الطفولة يشارك في ملتقى التوظيف السابع بجامعة القاهرة
القومي لتنمية الطفولة يشارك في ملتقى التوظيف السابع بجامعة القاهرة
القومي لتنمية الطفولة يشارك في ملتقى التوظيف السابع بجامعة القاهرة
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن ملتقى التوظيف السابع بجامعة القاهرة القومي لتنمية الطفولة التضامن الاجتماعي

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