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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الإثنين (فيديو)

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:49 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب علي النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 833 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 729 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 625 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5832 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 15.68 للبيع، 15.58 للشراء، وسجل اليورو 17.56 للبيع، و17.45 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.23 للبيع، 20.11 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.67 للبيع، و14.57 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.49 للبيع، و16.38 للشراء.

يذكر أن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أوضح في تصريحات صحفية، أن صعود الذهب في السوق المحلي جاء نتيجة ارتفاع السعر عالميًا؛ نتيجة الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن من قبل المستثمرين إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول على مستوى العالم مؤخرا، ووسط مخاوف من تسببه في أضرار اقتصادية محتملة.
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عملات أسعار الذهب أخبار مصر

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