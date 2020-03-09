أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-3-2020..أخر تطورات العملة الأجنبية









أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية





تباينت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية مابين الارتفاع والانخفاض والاستقرار ، وننشر أخر تحديث لأسعار العملات وفقاً لما جاء بالبنوك المصرية اليوم :





سعر الدولار في البنوك





ارتفع سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع،مقابل سعره أمس 4.14 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.61 جنيه للشراء، 18.05 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.46 جنيه للشراء، 17.80 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.34جنيه للشراء، 20.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.16جنيه للشراء، 20.47 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.94 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.80 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.