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"لانشون فاسد ومنشطات".. التموين تضبط 1004 قضايا خلال 24 ساعة
الإثنين 09/مارس/2020 - 12:33 م
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ضبط رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، 1004 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.
وجاء ذلك خلال حملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري، والحفاظ على توافر السلع.
وتم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة شركة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية، بمحافظة القاهرة، لحيازته 1،300 طن لانشون ودهون حيوانية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة، لحيازته 7385 عبوة سلع غذائية وغير غذائية "مياه معدنية، عسل نحل، شاي، زيت زيتون، مستحضرات تجميل" معبأة داخل عبوات من دون مستندات "مجهولة المصدر"، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتمكن رجال الإدارة من ضبط 10 قضايا ضد مسئولي محلات تجارة المستلزمات الطبية والمنشطات ومستحضرات التجميل بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، بإجمالي مضبوطات 20836 قطعة "مستلزمات طبية"، 3715 عبوة "منشطات، مستحضرات تجميل" من دون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
كما ضبطوا المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لعدم وجود الإخطارات الشهرية عن شهر يناير 2020، وتجميعه 435000 لتر "سولار- بنزين 92، 80" للإتجار بها في السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 3،036،250 مليون جنيه.
واستطاعت ضبط مالك محل لقطع غيار السيارات من دون ترخيص، بدائرة قم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، لحيازته 1060 قطعة غيار سيارات "تيل، فرامل، غطاء ردياتير، فلاتر، سيور"، مهربة جمركيًا بدون مستندات مجهولة المصدر، مدخلًا الغش والتدليش على جمهور المستهلكين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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