"لانشون فاسد ومنشطات".. التموين تضبط 1004 قضايا خلال 24 ساعة

ضبط رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، 1004 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك خلال حملات بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري، والحفاظ على توافر السلع.





وتم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة شركة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية، بمحافظة القاهرة، لحيازته 1،300 طن لانشون ودهون حيوانية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة، لحيازته 7385 عبوة سلع غذائية وغير غذائية "مياه معدنية، عسل نحل، شاي، زيت زيتون، مستحضرات تجميل" معبأة داخل عبوات من دون مستندات "مجهولة المصدر"، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



