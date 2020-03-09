مع عودة التداول.. البورصة تواصل الهبوط ومؤشره الرئيسي يهوي 7.8% بالمنتصف





أخبار البورصة المصرية





واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوها الحاد بمنتصف التعاملات بضغط مبيعات الأجانب والعرب، على اثر إنتشار كورونا والذي تسبب في حرب الاسعار النفطية بين دول اوبك و روسيا التى لم توافق على تخفيض الانتاج مع تراجع الطلب على الخام ، ليتهاوى الخام الخفيف بأكثر من 21% ، وصولا الى 32 دولار للبرميل ، و تتهاوى معه البورصات الاجنبية و طبعا البورصات الخليجية المصدرة للنفط .









مؤشرات البورصة المصرية





وهوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.8% ليصل عند مستوى 10920.5 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.7% ليصل عند مستوى 1086.7 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.4% ليصل عند مستوى 1170.9 نقطة.





البورصة توقف التداول لمدة نصف ساعة





وأوقفت البورصة المصرية، جلسة التداول خلال تعاملات اليوم الاثنين، ولمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر إيجى إكس 100 نسبة انخفاض 5% ، وذلك بعد الهبوط العنيف لجميع المؤشرات علي بسبب ظهور .