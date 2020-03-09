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حميات شبين: نتابع 1200 حالة في منازلهم.. ولا إصابات مؤكدة بكورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:33 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد حسين، مدير مستشفى حميات شبين الكوم، إن حميات شبين الكوم هى واحدة من ضمن 4 مستشفيات حميات بالمحافظة، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة المحافظ لمتابعة الوضع.

وأشار "حسين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن أي حالة يشتبه إصابتها بالكورونا وتكون قادمة من دولة ظهر بها الفيروس، أو مختلطة بحالة مؤكدة، يتم على الفور سحب عينة من الفم والأنف ودم من الحالة لتحليلها. 

وأضاف مدير مستشفى شبين الكوم، أن التحليل يرسل للمعامل المركزية بالقاهرة، وتظهر النتيجة بعد 8 ساعات، منوها بأن المستشفى استقبلت 8 حالات مشتبه في إصابتهم بالكورونا منهم طلاب قادمين من الصين، وكافة العينات جاءت نتيجتها سلبية، مشيرا إلى أنه لم تظهر أي حالات إصابة مؤكدة في المستشفى، موجها رسالة للشعب المصري، "متخافوش الموضوع بسيط.. ومن يشعر بأعراض نزلة برد يلزم بيته".

ونوه بأنهم بصدد تجهيز مستشفى في محافظة المنوفية، مضيفا أن فريق الطب الوقائي يتابع أكثر من 1200 حالة في منازلهم وجميعهم لحالات قادمة من الخارج أو مخالطين لحالات مؤكدة، منهم 300 حالة انتهت فترة حضانة الفيروس، ولا توجد أي حالات إيجابية حتى الآن.
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