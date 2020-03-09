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جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 29 هاتف آيفون

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:28 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد طه
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام الجمارك بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركي ومباحث الميناء، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود ابودوح الجلالى مدير الإدارة، اشتبه أحمد شاكر مأمور تفتيش الركاب في سائق أحد السيارات الفارغة القادمة من ميناء ضبى السعودى.

وبالعرض على جهاز الفحص بأشعة إكس راى تلاحظ وجود أشياء مخبأة أسفل الكرسي داخل السيارة، وتم تشكيل لجنة من احمد شاكر وناصر فارس مأمورى التفتيش ومحمد عبد المنعم وعلاء الشمندي رؤساء أقسام لتفتيش السيارة، فتبين وجود 29 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة أسفل الكرسي داخل السيارة، وبلغ التعويض الجمركي المستحق 778 ألف جنيه.

وقرر عاطف احمد غانم مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ علي المضبوطات.

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الكلمات المفتاحية

هاتف آيفون جمارك سفاجا تهريب آيفون الإدارة العامة لجمارك سفاجا

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