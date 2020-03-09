Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المالية": ٨,٧ مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى شهرين

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:23 ص
Advertisements
الدكتور محمد معيط - وزير المالية
الدكتور محمد معيط - وزير المالية
أحمد الشيخ
Advertisements
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها فى ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.


ذكر بيان لوزارة المالية، اليوم الإثنين - حصل الفجر على نسخة منه -  أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بقيمة ٨,٧ مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، بما يمكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.



أوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت ٨ مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، و٥٩,٥ مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و٣٣,١ مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق؛ دعمًا لاشتراكات الطلبة، و١٢٥ مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، و١١٨ مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي؛ دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهري يناير وفبراير الماضيين.



أشار البيان إلى أنه تمت إتاحة ٢٥٦,٦ مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و٥,٢ مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و١٩٦,٩ مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن شهري يناير وفبراير الماضيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير المالية وزارة المالية محمد معيط الهيئات السلعية الهيئات الخدمية الاقتصاد إتاحات عاجلة

أخبار تهمك

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ ساعتين

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يستعيد نجم الوسط ضد نابولي

منذ ساعة

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

منذ نصف ساعة

قبل مواجهة نابولي الحاسمة.. السلطات الكتالونية توجه صدمة لبرشلونة

منذ 12 دقيقة

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بالدولار.. تعرف على مكافأة لاعبي الأهلي عقب عبور صن داونز

منذ 42 دقيقة

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

شرط يورجن كلوب للاستغناء عن محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أسامة نبيه: مشاركة هذا الثنائي في صفوف الزمالك أصبح ضرورى

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"المالية": إتاحة 5.7 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية والسكك الحديدية

"المالية": 6.4 مليار جنيه إتاحات عاجلة للسلع التموينية والسكك الحديدية

"المالية": 15.6 مليار جنيه اتاحات عاجلة للسلع التموينية والسكك الحديدية والتأمين الصحي

"المالية": 10.2 مليار إتاحات عاجلة لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والتأمين الصحي

المالية: 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية دعما شهريا للبطاقات التموينية

"المالية": 28.17 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

عاجل.. المتحدث الرسمي للحكومة يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

11:27 ص

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

10:18 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status