انتشار أمني مكثف قبل النطق بالحكم في قضية "حادث محطة مصر"

شهدت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، انتشارًا أمنيا مكثفا قبل إصدار محكمة الجنايات حكمها في محاكمة 14 متهما بحادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وإنصراف عمال وملاحظي المناورة.





حيث انتشر رجال وأفراد الامن داخل وخارج المحكمة وزادت أعداد أفراد الأمن داخل قاعة المحكمة.