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شرط يورجن كلوب للاستغناء عن محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:28 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شرط يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لمشاركة محمد صلاح مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو.

 

وأوضح شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية أن كلوب طلب تفسيرات بشأن الاستعدادات والبرنامج الخاص بصلاح لأنه سينضم في شهر يونيو بعد نهاية الموسم الكروي ويخشى عليه من الإرهاق.

 

وأشار إلى أن كلوب استفسر فقط عن طبيعة البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني للمنتخب وليس أي شيء آخر وهو ما يقدره للحفاظ على اللاعب من الإصابات.

 

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول المنتخب الاوليمبي الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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