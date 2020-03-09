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تزامنا مع ذكرى يوم الشهيد.. البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:12 ص
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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يطلق مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الاثنين، حملة توعوية شاملة للتوعية بفضل ومكانة الشهداء، تزامنا مع "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من شهر مارس في كل عام، في إطار خطة المجمع التوعوية بالقضايا التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بضرورة التواصل الفعّال والمستمر مع أفراد المجتمع. 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد، إن الحملة يشارك فيها ٣٥٠٠ واعظًا وواعظة في جميع أنحاء الجمهورية في المساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب، والنوادي، والأمن المركزي والسجون، والمصالح الحكومية، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير بمختلف فئاتهم الفكرية والعمرية والثقافية. 

وأضاف عيّاد: أن الحملة تركز على بيان مكانة الشهداء ودورهم العظيم في حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه من أعداء الوطن الذين يتربصون به سواء من الداخل أم من الخارج. 

وأوضح: أن الحملة تستهدف ترسيخ روح التضحية في جميع فئات المجتمع المصري وخاصة الشباب، لأجل حماية الوطن، والتقدير والإعزاز لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لتراب هذا الوطن، مع ذكر نماذج من تضحية الشهداء على مر التاريخ، والدروس المستفادة من تلك التضحيات الهائلة. 

وأشار إلى أن الحملة تتناول أيضًا بيان فضل مصر عبر التاريخ، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بها وبأهلها وأنهم في رباط في وجه أعداء الإنسانية جميعًا.
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الكلمات المفتاحية

يوم الشهيد بوابة الفجر الفجر البحوث الاسلامية الأزهر الشريف الأزهر

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