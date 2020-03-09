محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بميدان الشهداء في يوم الشهيد، بحضور اللواء هشام خطاب مدير الأمن، والعقيد أحمد فتح الله المستشار العسكري، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.





وأكد اللواء عادل الغضبان على أهمية الاحتفال بذكرى يوم الشهيد والتي تجسد معاني البطولة والوفاء التي بذلها هؤلاء الشهداء من أجل أوطانهم، والذين لم يبخلوا يوما في تقديم كل ماهو ثمين وإن كانت أرواحهم لتحقيق أفضل حياة لبلادهم.



