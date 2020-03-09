Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عزام
Advertisements
قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بميدان الشهداء في يوم الشهيد، بحضور اللواء هشام خطاب مدير الأمن، والعقيد أحمد فتح الله المستشار العسكري، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان على أهمية الاحتفال بذكرى يوم الشهيد والتي تجسد معاني البطولة والوفاء التي بذلها هؤلاء الشهداء من أجل أوطانهم، والذين لم يبخلوا يوما في تقديم كل ماهو ثمين وإن كانت أرواحهم لتحقيق أفضل حياة لبلادهم.

وأوضح: أن الجميع يقدر الدور الغالي الذي يقوم بها أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية لحماية الأوطان، والذين يسهرون ليلا ونهارا للحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين، موجها الشكر لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية على ما يبذلوه من تضحيات لأوطانهم.
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ بورسعيد يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد بور سعيد بوابة الفجر الفجر إكليل من الزهور

أخبار تهمك

عاجل.. أمير الكويت يتسلم رسالة السيسي

منذ ساعة و نصف

أسامة نبيه: مشاركة هذا الثنائي في صفوف الزمالك أصبح ضرورى

منذ 43 دقيقة

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء السوداني يتعرض لمحاولة اغتيال في الخرطوم

منذ ساعة و 24 دقيقة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من وزير الخارجية على تحفظ السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يكافئ لاعبي الأهلي عقب تخطي صن داونز

منذ ساعة الا ربع

التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

منذ ساعة و 13 دقيقة

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

منذ ساعة و نصف

تصريح مثير من زيدان بعد الخسارة امام ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول فى الذكرى ٤٥ لنصر أكتوبر (صور)

عرض فيلم تسجيلي عن الشهيد بعنوان "عشان نحقق حلم الشهيد" ببورسعيد

رحلات عمرة مجانية لامهات شهداء بورسعيد

كبير الأئمة بأوقاف بورسعيد: الشعب المصري في رباط ليوم الدين

والد أحد الشهداء ببورسعيد: ابني مصطفى فداءً لمصر.. وشهدائنا في الجنة"

3 أهرامات في احتفالات بورسعيد بعيد الشرطة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:14 ص

مفاجأة.. علاج مصري لفيروس كورونا

خطوة جديدة في أزمة صالح جمعة مع الأهلى

07:17 ص

عاجل.. الرجاء المغربي يكشف موقفه النهائي من حضور الجماهير لموقعة الزمالك

07:00 ص

أغرب تصريح من راموس بعد الخسارة ضد ريال بيتيس

09:57 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status