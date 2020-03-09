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نقيب المأذونيين عن قانون "توثيق عقد الزواج": "يكثر من العرفي"

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:55 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب إسلام عامر، نقيب المأذونيين، على مناقشة مشروع قانون لوضع التزامات قبل توثيق عقد القران أبرزها عدم الزواج بأخرى إلا بإذن كتابي، متسائلا: "هل سيكون الإذن الكتابي موثق بالشهر العقاري، أم كتابي".

وأشار "عامر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن ماذا سنفعل إذا أحضر الزوج توقيع مزور من الزوجة، متوقعا ارتفاع نسبة الطلاق حال تطبيق هذا القانون، حيث لن ترضى زوجة في مصر أن يتزوج زوجها بأخرى، معقبا: "شرع ربنا وما أحله الله لا نخوض فيه".

وأضاف نقيب المأذونيين، أن زواج الرجل بأكثر من إمرأة حق أصيل وليس مكتسب، والمأذون عند عقد قران لرجل يتزوج بزوجة ثانية، يحصل على بيانات الزوجة الأولى ليخطرها بزواج زوجها بأخرى.

ونوه بأنه نسب الزواج العرفي سترتفع حال تطبيق مشروع القانون المتعلق بالحصول على إخطار كتابي من الزوجة الأولى حتى يتزوج الرجل بأخرى، فضلا عن زيادة نسبة العنوسة.
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الكلمات المفتاحية

نقيب المأذونين عقود الزواج العرفي الطلاق

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