فضيحة جديدة.. بوتين يتجاهل أردوغان والوفد المرافق له

عرضت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوضح الموقف المحرج الذي تعرض له الرئيس التركي أردوغان أثناء انتظاره للقاء نظيره الروسي.





وأوضحت "مصطفى"، أن الفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تسريبه من روسيا خلال زيارة أردوغان الأخيرة، معقبة: "الفيديو بيوضح طريقة إذلال الرئيس الروسي لأردوغان بعد ما تركه واقف ينتظره بشكل متعمد".





وأضافت: "أردوغان ووفده المرافق له في رحلته كان محبوس في غرفة"، مشيرة إلى أنه كان يتم تفتيش حقائب الوفد المرافق له، وأردوغان كان ينتظر إذن الدخول".

ونوهت أن أردوغان شعر بالتعب من الوقوف وجلس على كرسي، وهذه هي ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها بوتين الرئيس التركي.

