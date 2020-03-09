تطوير العشوائيات: مصر مقبلة على مرحلة التنمية العمرانية (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك اتجاه لتغيير اسم الصندوق، حيث لن يكون لدينا عشوائيات فيما بعد، موضحا أن مصر مقبلة على مرحلة التنمية العمرانية.





وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن وضع المناطق العشوائية يتغير، مستدلا بمنطقة مصر القديمة حيث بعد أن كانت من المناطق الأكثر عشوائية وظلما، ستتحول إلى الحياة الكريمة في كل شيء.





وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الأسماء المقترحة لاسم الصندوق الجديد مازالت طور الدراسة، ومن ضمن الأسماء المقترحة التطوير الحضري، مضيفا أنهم يستهدفون القضاء على العشوائيات غير الآمنة في 2020، وغير المخططة في 2030.





وعن تطوير منطقة مجمع الأديان وسور مجرى العيون، أوضح أنها ستكون منطقة تجارية وسياحية وثقافية، متوقعا الانتهاء من تطوير المنطقة في غضون الخمس سنوات القادمة، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء الأبراج التي يتم إنشاؤها حتى يعود الأهالي بها في منتصف 2020.