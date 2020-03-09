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السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:58 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الاثنين، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: "منطقة القاهرة _  أسيوط" مدة 45 دقيقة، ومنطقة "أسيوط _أسوان مدة 40 دقيقة".
ثالثًا: "خط  بنها _بور سعيد"، الذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

رابعًا: "خط طنطا _المنصورة_  دمياط"، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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تأخيرات القطارات بوابة الفجر القطارات الفجر السكة الحديد

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