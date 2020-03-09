وزيرة التضامن: لدينا بيوت آمنة لاستقبال ضحايا العنف ضد المرأة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنهم يعملون على إطلاق برامج تستهدف تحسين العلاقة بين الزوج والزوجة لخفض نسب الطلاق، لافتة إلى أن المرأة المطلقة هى غالبا من تتحمل عبء رعاية الأطفال سواء صحيا أو ماديا.





وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن جهودهم لمكافحة العنف ضد المرأة مازالت مستمرة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، موضحة أن هناك 8 مراكز؛ لاستضافة النساء ضحايا العنف.



