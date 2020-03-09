سبب انتشار فيروس كورونا بشكل سريع في إيطاليا

قالت منال المغربي، عضو اتحاد المصريين في الخارج، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا وصلت إلى 7500 حالة، منهم من تم شفائه، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 366 حالة.





وأشارت "منال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن إنها متواجدة في ميلانو حاليا، موضحة أنهم ليسوا في حجر صحي كما يتردد، وإنما يتحركون بحريتهم ولكن بحذر داخل ميلانو.





وأوضحت عضو اتحاد المصريين في الخارج، أن سبب انتشار فيروس كورونا بهذه الصورة في إيطاليا غير معروف بالتحديد، ولكن قد يكون سببه الحركة والنشاط داخل إيطاليا، لافتة إلى أن الجالية المصرية في إيطاليا تتعاون، وتعد وجبات غذاء، وتقوم بتوزيعها.