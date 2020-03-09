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القصة الكاملة لدخول عماد متعب المستشفى

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:49 ص
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عماد متعب
عماد متعب
محمد جمال
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شعرت جماهير الكرة المصرية خلال ال 24 ساعة الماضية بالقلق على النجم عماد متعب مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، بعدما تم نقله للمستشفى، وترددت أنباء عن أن حالته خطيرة ، مما جعل جميع محبي القناص السابق للكرة المصرية فى الإطمئنان علي حالته الصحية.

وغادر عماد متعب المستشفى بعد مرور 24 ساعة على نقله لها وتم الإطمئنان على حالته الصحية، بعدما تم حجزه لمدة 24 ساعة، لوضعه تحت الملاحظة، ولكن تم خروجه من المستشفى بعد الإطمئنان على حالته الصحية.

وكان مهاجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته لعبة البادل، مع سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مما جعله ينتقل للمستشفى فورًا، اول امس.

وأكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، وعميد لاعبي العالم السابق ، أن عماد متعب، المهاجم السابق لفريق النادي الأهلي، بحالة جيدة وغادر المستشفى.

وقال الصقر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أرجي من الجميع تحري الدقة في أخباره، والناس تسببت في قلق أهله"

وتابع: "متعب غادر المستشفى وأنه شعر بدوران خفيف وذهب من أجل الاطمئنان على حالته الصحية فقط وحالته لم تسوء كما ردد الجميع"

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