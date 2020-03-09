كل ما تريد معرفته عن مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليستر سيتي لمواجهة نظيره أستون فيلا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا على أرضية ملعب كينج باور ستاديوم.

موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا عبر قناة Bein Sport hd 2.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: شمايكل

الدفاع: ريكاردو ، إيفانز ، سويونكو ، فوكس

الوسط: تشيلويل ، برايت ، تيليمانس

الهجوم: ماديسون ، إيهياناتشو ، فاردى.

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: نايلاند

خط الدفاع: جويلبيرت، إنجليس، مينجز

خط الوسط: المحمدي، ناكامبا، دوجلاس لويس، تارجيت

خط الهجوم: جيريليش، الغازي، ساماتا.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز التاسع عشر برصيد 25 نقطة.