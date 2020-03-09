Advertisements
Advertisements
Advertisements

كل ما تريد معرفته عن مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

يستعد نادي ليستر سيتي لمواجهة نظيره أستون فيلا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا على أرضية ملعب كينج باور ستاديوم.

موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا عبر قناة Bein Sport hd 2.

تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: شمايكل

الدفاع: ريكاردو ، إيفانز ، سويونكو ، فوكس

الوسط: تشيلويل ، برايت ، تيليمانس

الهجوم: ماديسون ، إيهياناتشو ، فاردى.

تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: نايلاند

خط الدفاع: جويلبيرت، إنجليس، مينجز

خط الوسط: المحمدي، ناكامبا، دوجلاس لويس، تارجيت

خط الهجوم: جيريليش، الغازي، ساماتا.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز التاسع عشر برصيد 25 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف تريزيجيه اليوم هدف تريزيجيه هدف تريزيجية ملخص لستر سيتي وأستون فيلا محمود تريزيجيه مانشستر سيتي ليستر سيتي واستون فيلا ليستر سيتي جماهير استون فيلا تريزيجيه تريزيجية اهداف استون فيلا امس استون فيلا وليستر سيتي استون فيلا

أخبار تهمك

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل..أحمد بلال يهاجم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ حوالي 6 ساعات

مباريات الزمالك المقبلة في شهر مارس

منذ 40 دقيقة

عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد تخطي عقبة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الشوط الأول.. تريزيجيه يظهر بشكل مميز في تعادل مانشسر سيتي وأستون فيلا (فيديو)

موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر

كورة لايف| مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي live بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد ليستر سيتي | ملخص وأهداف مباراة Aston Villa vs Leicester City اليوم في الدوري الإنجليزي (فيديو)

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش استون فيلا هدف تريزيجيه

فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:32 ص

بسبب كورونا.. الحكومة ترد على المطالبة بتأجيل الموالد ومنع الشيشة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

10:41 م

بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

04:35 ص

وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الأهلي والزمالك

03:37 ص

عاجل.. رد قوي من لجنة الحكام السعودية على بيان النصر

05:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status