بعد خسارة بيتيس..كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، خسارة مخيبه للآمال أمام مضيفه ريال بيتيس في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتيس

بهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد بقيادة زيدان عند النقطة 56، ليقفز برشلونة على قمة الليجا الإسبانية، خاصة بعد أن فاز في الجولة السابعة والعشرين على ريال سوسيداد بهدف نظيف، ليفشل رفاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في استغلال فوزهم بالكلاسيكو بثنائية.

كشف حساب زين الدين زيدان مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

يذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد خاض مع فريقه ريال مدريد فى الولاية الحالية 12 مباراة ببطولة الدوري الإسباني، تمكن من الفوز في 5 مباريات وخسر فى 5 مباريات وتعادل فى مباراتان.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار والقنوات الناقلة

وفي سياق متصل يستقبل فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان ضيفه إيبار على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الجمعة المُقبلة التي توافق 13 مارس 2020، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، الـ23:00 السعودية عبر قناة «beIN Sports HD 3»، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني حيث يسعى المدرب الفرنسي لتعويض إخفاق الجولة الـ27 بالخسارة أمام ريال بيتيس وفقدان قمة الليجا الإسبانية.