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المطران نيقولا يترأس قداس إحدى الأيقونات بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر
الإثنين 09/مارس/2020 - 06:25 ص
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حازم رفعت
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ترأس المتروبوليت نقولا أنطونيو، مطران طنطا وتوابعها، والمتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، أمس الأحد، القداس الإلهي، من كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر-القاهرة.
وبدأ صلاة القداس الإلهي برفع بخور باكر بمشاركة كاهني الكنيسة، الأرشمندريت ثيوذوروس صوصو، والمتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس.
وفي نهاية القداس الإلهي تم الاحتفال بزياح الأيقونات المقدسة.
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