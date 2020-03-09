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المطران نيقولا يترأس قداس إحدى الأيقونات بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:25 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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ترأس المتروبوليت نقولا أنطونيو، مطران طنطا وتوابعها، والمتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، أمس الأحد، القداس الإلهي، من كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر-القاهرة.

وبدأ صلاة القداس الإلهي برفع بخور باكر بمشاركة كاهني الكنيسة، الأرشمندريت ثيوذوروس صوصو، والمتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس.

وفي نهاية القداس الإلهي تم الاحتفال بزياح الأيقونات المقدسة.
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الكلمات المفتاحية

كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر المطران نيقولا

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