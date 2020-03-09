المطران نيقولا يترأس قداس إحدى الأيقونات بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر

ترأس المتروبوليت نقولا أنطونيو، مطران طنطا وتوابعها، والمتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، أمس الأحد، القداس الإلهي، من كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر-القاهرة.





وبدأ صلاة القداس الإلهي برفع بخور باكر بمشاركة كاهني الكنيسة، الأرشمندريت ثيوذوروس صوصو، والمتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس.



