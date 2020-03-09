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بعد توسعتها.. تدشين كنيسة بإيبارشية سمالوط
الإثنين 09/مارس/2020 - 07:30 ص
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حازم رفعت
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دشن نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس، صباح أمس في الأحد الثاني من الصوم الأربعيني المقدس (أحد التجربة) مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بقرية منقطين، حيث تم تدشين المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والمذبح الجانبي على اسم القديس الأنبا أنطونيوس.
والكنيسة المدشنة اليوم تمت توسعتها لتصل إلى ٦٠٠ متر بالإضافة إلى مبنى خدمات على نفس المساحة.
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