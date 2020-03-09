Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:22 ص
Advertisements
كرة القدم
كرة القدم
حسن شحاتة
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الإثنين 9 - 3 - 2020، أبرزها مباراة الإسماعيلي ضد الجونة في الدوري المصري، ومباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ18"

الإسماعيلي ضد الجونة، تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"

ليستر سيتي ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ26"

ساسولو ضد بريشيا، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ20"

رجاء بني ملال ضد سريع وادي زم، تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباريات اليوم الإثنين موعد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم بتوقيت مكة مواعيد مباريات اليوم بتوقيت القاهرة مواعيد مباريات اليوم مباريات يوم الإثنين مباريات اليوم مباريات الإثنين مباربات جدول مباريات اليوم جدول توقيت القاهرة اليوم

أخبار تهمك

حكيمي يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ ساعة و نصف

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يبلغ نجم الأهلي بشروطه من أجل العودة للتشكيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب: كنت أعمى واليوم أبصرت.. خدعة كبرى

منذ ساعتين

أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 25 / 11 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة السد القطري ضد الترجي بث مباشر رابط مجاني

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 1 / 1 / 2020 بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:41 م

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

01:48 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

12:56 ص

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

01:11 ص

عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status