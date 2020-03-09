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هل تأثر مانشستر سيتي في الديربي بغياب دي بروين.. جوارديولا يُجيب

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:50 ص
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دي بروين
دي بروين
أحمد عصام
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تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن خسارة فريقه من مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على على ملعب الأولدترافورد في الدوري الإنجليزي.

 

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏لعبنا بشكل جيد، وكان ينقصنا القليل فقط في الثلث الأخير، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل وكان الأداء جيدا".

 

وأضاف : "بالفعل لعبنا بشكل جيد، وهم انتظروا واعتمدوا على الكرات الطولية والهجمات المرتدة عن طريق دانييل جيمس ومارسيال خلال اللقاء".

 

وواصل : "‏إيدرسون أنقذ فرصة أو اثنين محققتين، وهو حارس استثنائي، ولست هنا للحكم على اللاعبين، والأخطاء جزء من كرة القدم، وسيتعافى بعدها فهو حارس مرمى استثنائي".

 

وتابع : "‏لا يمكن القول إننا خسرنا بسبب غياب كيفين دي بروين، وبالطبع هو لاعب مهم للغاية، ولكن جميع اللاعبين مهمون، وسيكون ذلك ظلما بالنسبة ليقية الفريق، وأنا أحترم جميع اللاعبين، والكل أدى بشكل جيد حينما لا أكون سعيدا أخبرهم بذلك، ولكني أعتقد أننا كنا جيدين".

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