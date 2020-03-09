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بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا
الإثنين 09/مارس/2020 - 01:48 ص
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أمنية فوزي
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تحسن المصري صاحب الحالة الأسوأ والمصاب بفيروس كورونا، موضحًا أن الأشعة الصدرية الخاصة به أظهرت تحسنا كبيرًا، مؤكدًا أنه في طريقه للشفاء.
وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن وزيرة الصحة اجتمعت مع مجلس الوزراء بعد تكدس الجماهير أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة لبحث أزمة التكدس وذلك لاتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع تكرار هذا التكدس.
وأشار، إلى أن الأربعاء المقبل سيشهد إضافة 7 معامل فرعية أخرى بالمحافظات لضمان عدم التكدس خاصة أن معامل وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم هذه الخدمة والوحيدة التي يعتد بنتائجها رسميًا في الدول الأخرى.
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