Advertisements
Advertisements
Advertisements

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:48 ص
Advertisements
وزارة الصحة
وزارة الصحة
أمنية فوزي
Advertisements
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تحسن المصري صاحب الحالة الأسوأ والمصاب بفيروس كورونا، موضحًا أن الأشعة الصدرية الخاصة به أظهرت تحسنا كبيرًا، مؤكدًا أنه في طريقه للشفاء.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن وزيرة الصحة اجتمعت مع مجلس الوزراء بعد تكدس الجماهير أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة لبحث أزمة التكدس وذلك لاتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع تكرار هذا التكدس.

وأشار، إلى أن الأربعاء المقبل سيشهد إضافة 7 معامل فرعية أخرى بالمحافظات لضمان عدم التكدس خاصة أن معامل وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم هذه الخدمة والوحيدة التي يعتد بنتائجها رسميًا في الدول الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معامل وزارة الصحة معامل مركزية مصاب كورونا كورونا

أخبار تهمك

عمرو أديب: كنت أعمى واليوم أبصرت.. خدعة كبرى

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

حكيمي يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق يعلن عن أول صفقات الفريق الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان إشادة من شيخ الأزهر بالرئيس السيسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يستفز المصريين بتصريح عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مذيع كويتي يصفع صفاء الهاشم بسبب تطاولها على مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي من منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن الزحام على معامل وزارة الصحة

منذ حوالي 10 ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الخارجية يكشف تفاصيل مكالمة "ترامب" و "السيسي" على خليفة أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:41 م

رئيس معامل "الصحة" يُفجر مفاجأة حول سعر تحليل فيروس كورونا

بيان عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا

12:56 ص

بشرى سارة من "الصحة" بشأن صاحب الحالة الأسوأ بفيروس كورونا

01:48 ص

عاجل: زيدان يهاجم لاعبي الريال عقب الخسارة من بيتيس

12:31 ص

تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

01:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status