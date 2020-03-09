"الصحة": تعقيم مستشفى الغردقة بعد توجه السائح الألماني المتوفى إليها

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه جار اتخاذ كافة إجراءات التعقيم في مستشفى الغردقة التي توجه إليها السائح الألماني المتوفى بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه توجه إليها بعد عودته من الأقصر.



