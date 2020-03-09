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"الصحة": تعقيم مستشفى الغردقة بعد توجه السائح الألماني المتوفى إليها

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:55 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه جار اتخاذ كافة إجراءات التعقيم في مستشفى الغردقة التي توجه إليها السائح الألماني المتوفى بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه توجه إليها بعد عودته من الأقصر.

وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه توفى بعد وصوله من ألمانيا بسبعة أيام فقط، وأنهم خاطبوا ألمانيا رسميًا للتقصي عن الحالة، لافتًا إلى أنه توجه لمستشفى الغردقة العام مساء الجمعة 7 مارس وكان يعاني ارتفاع في درجة حرارته، وتم إجراء الفحص اللازم وثبت إيجابية إصابته بالفيروس وتم إيداعه في العناية المركزة بسبب الفشل التنفسي الحاد ثم سائت حالته، وتوفي بعد فقدان وعيه.
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الكلمات المفتاحية

مستشفي الغردقة تعقيم الصحة

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