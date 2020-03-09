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الغندور يحدد موعد عودة جهاد جريشة للتحكيم

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:17 ص
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جهاد جريشة
جهاد جريشة
محمد جمال
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حدد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد عودة الحكم الدولي جهاد جريشة للتحكيم، بعد الأزمة الأخيرة التى كانت بينهما بسبب القائمة الدولية.

وقال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالدوري المصري ان جهاد جريشة أخطأ خطأ كبير في نشر شكواه على مواقع التواصل الإجتماعي.

واكد الغندور في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان جريشة اجرى خطأ كبير في ف تلك الازمة دون الرجوع للجنة الحكام من اجل حل الامور الخاصة بينا في الغرف المغلقة ، مؤكدا ان ازمة جريشة مع المستشار القانوني وستم حلها قريبا .

واكمل رئيس لجنة الحكام ان خلال الوقت القريب سوف يشهد عودة جريشة للتحكيم في الدوري بشكل طبيعي

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