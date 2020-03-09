حكيمي يحسم مصيره مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن اتخذ الدولى المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق بوروسيا دورتموند والمُعار إليه من ريال مدريد قراراً حاسماً بشان مستقبله مع الملك.

وذكرت صحيفة تلي فووت الفرنسية أن أشرف حكيمي إنضم إلى بروسيا دورتموند قادماً من ريال مدريد في صيف 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن أشرف حكيمي إستقر على العودة إلى ريال مدريد عقب نهاية فترة إعارته مع بروسيا دورتموند في يونيو المقبل من أجل إثبات ذاته مجدداً مع الفريق الملكي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى إن قرار حكيمي بالعودة إلى ريال مدريد يأتي خلافًا لما ألمح إليه اللاعب من قبل مؤخرًا بأنه يتطلع للاستمرار مع بروسيا دورتموند، حيث أكد عقب مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الذهاب في الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا:"يمكن أن يحدث أي شيء في يونيو، سنرى ما سيكون عليه الصيف، في رأسي أريد أن ألعب وأريد أن أستمر في النمو، هنا في ألمانيا أعطوني الفرصة".

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن حكيمي البالغ من العمر 21 عامًا لعب 36 مباراة مع بروسيا دورتموند منذ بداية الموسم الحالي في جميع المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.