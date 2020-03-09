تعليق ناري من راموس بعد الهزيمة من ريال بيتيس

خسر فريق ريال مدريد، من نادي ريال بيتيس، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

افتتح التسجيل لمصلحة فريق ريال بيتيس اللاعب سيدني في الدقيقة 40، ثم تعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، ثم أطلق تيلو رصاصة الرحمة على فريق ريال مدريد وأحرز الهدف الثاني لريال بيتيس وهدف الفوز في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وتحدث سيرخيو راموس في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا:" ‏أعتقد بأن النتيجة عادلة ونحن لم نقم بأشياء جيدة الليلة كما تدربنا طوال الأسبوع، نحن نستحق ذلك ويجب علينا أن نُعيد ترتيب أنفسنا".

وتابع:" الليجا لا تزال طويلة، كانت هناك بعض الاشياء جيدة في المباراة ولكن ذلك لم يكن كافياً".

وأكمل:" أظن أننا حاولنا تقديم كل شيء في أرضية الملعب، وريال بيتيس تراجعوا في الخلف وحافظوا على النتيجة، بالنسبة لي النتيجة مُستحقة لأننا لم نقدم الأداء المطلوب".

وواصل:" بطبيعة الحال الاسبوع الماضي فزنا وحققنا الصدارة وهذا لا يعني بأننا ضمنا اللقب وهناك العديد من المباريات المتبقية".

وشدد راموس:" إذا كنت تريد تحقيق الليجا، يجب عليك تقديم كل شيء في أرضية الميدان، وأن تقاتل حتى النهاية، دخلنا مباراة الليلة وكنا نعلم بأنها سوف تكون مباراة صعبة للغاية ودائماً ما يقدم بيتيس هذا الاداء أمام جميع الفرق الكبيرة".

وأتم:" في نهاية المطاف هذه كرة القدم، عندما لا تقوم بالأشياء الإيجابية عليك أن تتقبل النتيجة، يجب علينا أن نعود سريعاً".

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

وبعد الهزيمة من ريال بيتيس، فقد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لبرشلونة، وأصبح في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.