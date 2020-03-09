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تنبيهات اليونيسف حول الأماكن الآمنة من كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:06 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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أصدرت منظمة اليونيسيف تنبيهًا بخصوص فيرس كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا، وأعلنت أنها تعليمات تهم المسافرين عبر الدول المختلفة. 

وقالت اليونيسف، إن فيروس كورونا المستجد حساس بالنسبة لدرجات الحرارة المرتفعة، ففي حالة تعرض الفيروس إلى درجة حرارة 26 - 27 درجة مئوية فسوف يُقتل فورًا، لذا أوصت المنظمة بالتعرض الدائم لأشعة الشمس، وكلما كانت درجة الحرارة مرتفعة كلما كان المكان أكثر أمنًا. 

وأضافت، في بيان، أن البلاد الساخنة هي الأقل عرضة للإصابة بكورونا، كما أن الحرص على المشروبات الدافئة يقي الإصابة بكورنا، وأوصت بالابتعاد عن المثلجات مثل الآيس كريم وغيره، كما أوصت بالأطعمة الصحية والابتعاد عن الأطعمة السريعة، والتدخين.

وﻳﻌﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ أﺣﺪ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﺪوى اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ اﻟﻌﻠﻮي، والجيوب الأنفية، واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺤﻠﻖ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻔﻴﺮوس ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ شخص مصاب ﺑﺎﻟﻌﺪوى إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آخر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ الاتصال المباشر دون حماية (الرذاذ، إفرازات الأنف، اللعاب)، يمكن الشفاء من فيروس كورونا، حيث تم شفاء العديد من الحالات المصابة حول العالم.

يذكر أن وزير السياحة والآثار ووزيرة الصحة ووزير الطيران المدني قاموا بجولة تفقدية بأنحاء محافظة الأقصر حيث شملت الجولة معابد الأقصر والكرنك في رسالة طمأنينة للعالم، وتحدث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للسائحين الذي أبدوا اطمئنانهم وأعلنوا أن رحلتهم في مصر رائعة حيث يتمتعون بشمس دافئة طوال الوقت ولا مبرر لامتناعهك عن زيارتها طوال لعام. 
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الكلمات المفتاحية

يونيسيف كورونا حرارة مرتفعة إصابة بكورونا

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