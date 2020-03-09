رانيا يوسف: "بعمل جلسة التصوير وبعد 5 دقائق بكون تريند"

عقبت الفنانة رانيا يوسف، على تصدرها تريند تويتر بعد إطلالتها في مهرجان الأقصر، قائلة: "الناس أعجبت بفستاني.. بس والله ما أعرف ليه تصدرت التريند".





وأضافت "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا بلبس زي ما كل الناس بتلبس في المهرجانات العالمية.. ليه منبقاش عالميين"، متابعة: "الفستان حلو ولايق على جسمي وشكلي".



