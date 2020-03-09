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رانيا يوسف: "بعمل جلسة التصوير وبعد 5 دقائق بكون تريند"

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:42 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقبت الفنانة رانيا يوسف، على تصدرها تريند تويتر بعد إطلالتها في مهرجان الأقصر، قائلة: "الناس أعجبت بفستاني.. بس والله ما أعرف ليه تصدرت التريند".

وأضافت "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا بلبس زي ما كل الناس بتلبس في المهرجانات العالمية.. ليه منبقاش عالميين"، متابعة: "الفستان حلو ولايق على جسمي وشكلي".

وتابعت الفنانة رانيا يوسف، "مش لبسة حاجة مبينة ديفوهات، وأقسم بالله مش بيكون قصدي أكون تريند لما بتصور.. بعمل جلسة التصوير وبعد 5 دقائق بكون تريند، طب أعمل إيه أنا مالي".
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الكلمات المفتاحية

فستان رانيا يوسف تريند

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